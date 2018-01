Cinemateca exibe 'Liberdade de Imprensa' em cópia restaurada

A Coleção Aplauso, da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, lança nesta terça-feira, 1, Liberdade de Imprensa - O Cinema de Intervenção (152 páginas, R$ 15), um volume assinado por Renata Fortes e João Batista de Andrade que traz o roteiro do filme Liberdade de Imprensa, de João Batista de Andrade, além de ensaios críticos sobre a produção. O lançamento, que acontecerá na Cinemateca Brasileira na capital paulista, terá a exibição do filme em cópia restaurada. Trabalho de estréia de Andrade como diretor, Liberdade de Imprensa se tornou referência para o cinema, apesar de ter sido exibido muito pouco, pois foi censurado pelo regime militar. No documentário, Andrade discute, com declarações de políticos, como Carlos Lacerda, e figuras públicas, como os jornalistas Genival Rabello e Tavares de Miranda, a Lei de Imprensa, que foi promulgada em fevereiro de 1967 e estabeleceu oficialmente a censura no País. Liberdade de Imprensa. Cinemateca Brasileira. Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, São Paulo. Terça-feira, 1, às 19 horas. Tel.: 11 -3512-6111.