Cinemateca Brasileira promove mostra de road movies

Na primeira exibição em um festival internacional, em Cannes, uma aclamação de mais de cinco minutos de palmas louvou o novo filme de Walter Salles, Na Estrada (On the Road), adaptação do romance cult de Jack Kerouac. A história dos jovens americanos que, nos anos 1940, rodam as entranhas dos EUA e México para descobrirem o mundo, o sexo, as drogas e a si mesmos, acaba de ganhar releitura, mas o mesmo espírito libertário se assanha no cinema há mais de 50 anos.

Para celebrar o road movie, gênero de cinema naturalista que remete à onda de contracultura americana da década de 60, a Cinemateca promove a mostra Cinema Com o Pé na Estrada, até dia 24, reunindo títulos de cineastas célebres como Jean-Luc Godard, Wim Wenders e David Lynch, passando pelo próprio Salles - a produção nacional que brinda a esse tipo de narrativa também ganha destaque.

Foi em 1969 que Dennis Hopper e Peter Fonda, montados em suas Harley Davidsons, caíram na estrada ao som de Born To Be Wild. Nas filmagens de Sem Destino, também a cargo de Hopper, que assina a direção, os atores se embriagaram e fumaram maconha em cena. O clássico está na mostra (sexta, às 21h), que também compila longas de jornadas mais urgentes, como a dos jovens amantes Saylor e Lula (Nicholas Cage e Laura Dern), que fogem dos assassinos contratados pela mãe da moça em Coração Selvagem, de David Lynch (dia 13, às 20h30, e dia 15, às 18h).

Ou, ainda, filmes em que a viagem em si é uma libertação, do casamento frustrado, da opressão e da depressão, como No Decurso do Tempo (domingo, às 15h), do alemão Wim Wenders.

Há espaço para títulos menos convencionais, como Diários de Motocicleta (hoje, às 18h30), sobre o jovem Che Guevara, o clássico Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues (dia 12, às 21h, e dia 17, às 14h) e o experimental Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te amo (sábado, às 21h), de Karim Aïnouz e Marcelo Gomes, entre outros nacionais.

CINEMA COM O PÉ NA ESTRADA

Cinemateca Brasileira (Largo Senador Raul Cardoso, 207). Tel. (011) 3512-6111. Até 24/6. Programação: www.cinemateca.gov.br. R$ 8