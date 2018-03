Cinemas exibem quase 40 filmes brasileiros com ingressos a R$ 3

Como todo ano, a Rede Cinemark promove o Projeta Brasil em suas salas de todo o País. Já na 15ª edição, o projeto, que é dedicado a exibir somente filmes brasileiros, será realizado nesta segunda-feira, 10, com ingresso no valor único de R$ 3.

Ao todo 38 filmes foram selecionados para edição de 2014, que terá ainda a exibição do curta Se o Mundo Fosse Um Filme, dirigido por Áquila Cavalieri Frota, do Rio de Janeiro. O curta foi selecionado no Concurso Brasil em Cartaz, promovido pelo Portal Tela BR em parceria com a Rede Cinemark, com júri formado por Laís Bodanzky e Fernando Bonassi. No total, 528 salas serão ocupadas com o projeto.

A programação ainda tem os filmes Tim Maia, que relata a trajetória do cantor e Trash - A Esperança Vem do Lixo, com Wagner Moura e Selton Mello. Ainda entre os destaques estão Getúlio, em que Tony Ramos interpreta o político gaúcho, e sucesso Hoje Eu Quero Volta Sozinho. Todos os horários e salas dos filmes podem ser vistos no site oficial do evento. A programação não é válida para as salas Primes.

Confira a lista completa dos longas participantes desta edição:

Até Que a Sorte nos Separe 2, de Roberto Santucci

Confissões de Adolescente, de Daniel Filho

Muita Calma Nessa Hora 2, de Felipe Joffily

Quando Eu EraVivo, de Marco Dutra

Alemão, de José Eduardo Belmonte

SOS Mulheres ao Mar, de Cris d'Amato

Entre Nós, de Paulo Morelli

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de Daniel Ribeiro

Confia Em Mim, de Michel Tikhomiroff

Copa de Elite, de Vitor Brandt

Julio Sumiu, de Roberto Berliner

Getúlio, de João Jardim

A Grande Vitória, de Stefano Capuzzi

Praia do Futuro, de Karim Aïnouz

Meu Passado me Condena, de Julia Rezende

Do Lado de Fora, de Alexandre Carvalho

Os Homens são de Marte..., de Marcus Baldini

O Lobo Atrás da Porta, de Fernando Coimbra

Amazônia, de Thierry Ragobert

Minhocas, de Paolo Conti e Arthur Nunes

Causa e Efeito, de André Marouço

Crô - O Filme, de Bruno Barreto

A Onda da Vida, de José Augusto Muleta

O Menino do Espelho, de Guilherme Fiúza Zenha

Vestido Para Casar, de Gerson Sanginitto

Não Pare Na Pista, de Daniel Augusto

Sobrevivi ao Holocausto, de Caio Cobra e Marcio Pitliuk

De Menor, de Caru Alves de Souza

Rio, Eu Te Amo, de Andrucha Waddington, Paolo Sorrentino, Fernando Meirelles e Cesar Charlone, Stephan Elliott , John Turturro, Guillermo Arriaga, ImSang Soo, Carlos Saldanha, Nadine Labaki e José Padilha

Lascados, de Vitor Mafra

Isolados, de Tomas Portella

A Pelada, de Damien Chemin

O Candidato Honesto, de Roberto Santucci

Trash, de Stephen Daldry

Na Quebrada, de Fernando Grostein Andrade

Até que a Sbórnia nos Separe, de Otto Guerra e EnnioTorresan Jr.

Tim Maia, de Mauro Lima

Made in China, de Estevão Ciavatta Pantoja