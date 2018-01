Cinemas de SP e Rio de Janeiro exibem filmes da saga Star Wars

SÃO PAULO - Que recomece a batalha de sabres de luz! Os fãs da saga Star Wars poderão se divertir assistindo aos filmes da saga entre os dias 21 e 26 de outubro, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A maratona ocorrerá Cinemark Eldorado, em São Paulo, no Cinemark Downtown, no Rio. Os ingressos já estão à venda a preços regulares, que variam de acordo com o dia da semana.

Os filmes da série criada por George Lucas serão rodados em ordem cronológica, com uma sessão por dia, na sequência. Os títulos são Episódio I: A Ameaça Fantasma, Episódio II: Ataque dos Clones, Episódio III: A Vingança dos Sith, Episódio IV: Uma Nova Esperança, Episódio V: O Império Contra-Ataca e Episódio VI: O Retorno de Jedi. Ao fim da maratona, os fãs que apresentarem os seis ingressos receberão camiseta comemorativa do evento.

Maratona Star Wars

De 21 a 26 de outubro de 2014

São Paulo

Cinemark Eldorado - Av Rebouças, 3970 - lj 410, São Paulo. Tel.: (11) 5180-3418

De segunda a sexta-feira: R$ 22 (inteira)

Sexta, sábado e domingo: R$ 27 (inteira)

Rio de Janeiro

Cinemark Downtown - Av. das Américas, 500 - Bloco 17 - Barra da Tijuca, Rio. Tel.: (21) 2494-5004

De segunda a sexta-feira: R$ 19 (inteira)

Sexta, sábado e domingo: R$ 22 (inteira)

Mais informações: www.cinemark.com.br