Cinemark passa filmes a R$ 6 a partir de segunda-feira

Para comemorar a marca de 202.915.305 ingressos vendidos desde 1997, o Cinemark preparou uma promoção de preço reduzido nos cinemas da rede, de segunda a quinta-feira. De 26 a 29 de novembro, em qualquer horário, o público poderá assistir ao filme que escolher e pagar apenas R$ 6 (inteira) ou R$ 3 (meia). A promoção vale para todas as 358 salas da rede, com exceção das que exibem filmes 3D. O Cinemark está presente em 43 complexos no Distrito Federal e mais 13 Estados do Brasil: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe, Goiás, Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia e Amazonas.