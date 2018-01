Cinema preferido de Federico Fellini será reaberto na Itália

Conhecido por ser o local preferido do italiano Federico Fellini, o cinema "Fulgor" será reaberto em Rimini, na Itália, no próximo dia 20 de janeiro, data em que o artista celebraria seu aniversário de 98 anos se estivesse vivo.

De acordo com o prefeito da cidade, Andrea Gnassi, "haverá 36 horas de festa para uma reabertura não convencional". "A sensação de reabrir o Fulgor no aniversário de Federico Fellini é precisamente no conceito de celebração, de contentamento, de alegria por um retorno que beneficia a todos. A abertura do Fulgor será popular, não elitista", afirmou.

A primeira cerimônia terá início no dia 19 de janeiro, a partir das 22h, na praça de San Martino, com uma festa organizada pelos moradores locais. Depois da meia-noite, convidados especiais entrarão no Fulgor, que possui uma sala de cinema projetada pelo designer e vencedor do Oscar, Dante Ferretti.

No dia 20, o evento oficial contará com a presença do ministro dos Bens Culturais da Itália, Dario Franceschini, bem como artistas do cinema e entretenimento. Logo depois, o cinema também será reaberto ao público.

O Fulgor foi fundado em 1914, mas somente em 1920 ele foi inaugurado no atual Palazzo Valloni. O primeiro filme que Fellini viu no local foi 'Maciste all'Inferno'. (ANSA)