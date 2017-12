Cinema exibe filmes e episódios clássicos de 'Cavaleiros do Zodíaco'

Em 1994, a extinta Rede Manchete começava a exibição de Os Cavaleiros do Zodíaco. O desenho marcou toda uma geração e foi o ponto de retomada das animações japonesas no País. Para comemorar esta data tão importante, os fãs poderão assistir a episódios e filmes clássicos da série a partir desta sexta-feira, 29, às 17h, no Shopping Center 3, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A programação especial que vai durar dois finais de semana inclui os longas A Grande Batalha dos Deuses e Os Guerreiros do Armagedon. Os ingressos custam de R$7,50 a R$15 e podem ser adquiridos nas bilheterias dos cinemas.

O desenho foi criado pelo japonês Masami Kurumada na década de 1980. Um novo filme sobre a série está prestes a ser lançado. A animação com computação gráfica Cavaleiros do Zodíaco - A Lenda do Santuário chega aos cinemas no próximo dia 11 de setembro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o mangá clássico, de autoria do mestre Masami Kurumada, foi encerrado pela Editora JBC este ano, em 28 edições. A história, no entanto, continua. Lost Canvas Gaiden já está em sua 9º edição.

Programação

Dia 29/8

Episódio 1 - As Lendas de Uma Nova Era

Filme - Saint Seya - O Santo Guerreiro

Episódio 0

Dia 30/8

Episódio 73 - Amigos, reúnam-se com Atena

Filme - A Lenda dos defensores de Atena

Dia 31/8

Filme - A Grande Batalha dos Deuses

Filme - Os Guerreiros do Armadegon

Dia 5/9

Episódio 47 - O Corajoso Hyoga descanca em paz

Episódio 67 - Adeus aos meus amigos e ao meu mestre

Episódio 106 - Seya encontra seu ente mais querido

Dia 6/9

Mito dos Cavaleiros Renegados - DVD 1

Mito dos Cavaleiros Renegados - DVD 2

Dia 7/9

Episódio 6 - Campos Elíseos de Hades - O Mundo onde a Luz transborda

Filme - Prólogo do Céu

Serviço

Playarte Bristol - Shopping Center 3 - Avenida Paulista, 2.064. De R$ 7,50 a R$ 15.