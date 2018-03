Cinema chinês sai consagrado do Festival de Veneza O tradicional Festival de Veneza premiou neste sábado o cinema chinês, por meio dos filmes "Sanxia haoren" ("Still Life", sem tradução para o português), do diretor Jia Zhang-Ke, que ficou com o Leão de Ouro (ao melhor longa-metragem), e "Mabei Shang de Fating", de Liu Jie, dono do prêmio Horizonte. Com isso, a China se tornou uma grande realidade no mundo do cinema, tanto pelos filmes dirigidos por cineastas locais como por servir também de cenário a várias histórias. De fato, o festival apresentou três filmes rodados no país asiático este ano. O filme de Zhang-Ke, de 35 anos e formado em Cinema pela Academia de Pequim, aborda a China atual por meio da história de um mineiro que chega a Fingjie em busca de sua ex-mulher para voltar a se casar e de uma enfermeira que chega à aldeia com o objetivo de recuperar seu marido, ausente de casa por dois anos. "Sanxia haoren" chegou à mostra competitiva do Festival de Veneza, o mais antigo do mundo, como um "filme surpresa", e não entrava em nenhuma das listas de apostas sobre os longas favoritos. O prêmio foi outorgado por um júri presidido pela atriz francesa Catherine Deneuve, com o filme tendo sido visto até agora por pouquíssimas pessoas, já que teve uma programação quase clandestina, foi exibido em horários ruins e sem a publicidade de outros longas. Em entrevista coletiva realizada após o anúncio da conquista do Leão de Ouro, Zhang-Ke expressou "surpresa", porque pensava que seu filme, que fala sobre as diferenças étnicas e sociais chinesas, não seria compreendido em toda sua complexidade fora do país asiático. "Meu filme reflete uma realidade que não estamos acostumados a ver nem na China", disse Zhang-Ke, que explicou que sente "paixão pelo cinema". A atriz Catherine Deneuve explicou que tinha concedido o prêmio "porque o filme apresenta tudo aquilo que é apreciável no cinema: a beleza da fotografia, a qualidade da história e a credibilidade dos personagens". No entanto, esta foi a única surpresa que o júri se permitiu a promover, já que os outros prêmios estiveram em consonância com a opinião da crítica e do público. Assim, o Leão de Prata pela melhor direção, entregue ao veterano diretor francês Alain Resnais por "Private Fears in Public Places" era previsível, depois de a película ter sido recebida de forma especial e até um pouco paternalista pelos organizadores do festival. O Leão de Prata pela melhor revelação na direção, dado ao cineasta italiano Emmanuele Crialese por "Nuovomondo", também era previsível pela magnífica arrecadação do filme. O filme "Khadak", de Peter Brosens e Jessica Woodworth, ganhou o prêmio Leão do Futuro, pela melhor estréia.