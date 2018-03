Cinema brasileiro é premiado em San Sebastián O filme brasileiro "A Via Láctea", de Lina Chamie, foi um dos vencedores do prêmio Cinema em Construção no 54.º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha. Cinema em Construção é uma categoria promovida pela organização do festival e pelos Encontros de Cinemas da América Latina de Toulouse (França), com seis filmes inacabados selecionados entre cerca de 80 projetos. O filme brasileiro recebeu o prêmio da Casa da América, de Madri, de 9 mil euros (US$ 11.400). O argentino "Uma namorada errante", de Ana Katz, foi o escolhido para o prêmio da indústria técnica, que financia a conclusão da obra. Outro filme brasileiro, "A Casa de Alice", do cineasta Chico Teixeira, recebeu o Prêmio Cicae, que garante a sua promoção na França, e o do canal estatal Televisão Espanhola (TVE), que consiste na compra dos direitos de transmissão. Cineastas independentes do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, México, Paraguai, Peru, Suécia e Uruguai apresentaram seus projetos em etapa de pós-produção no festival.