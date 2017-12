Cinema americano exibe cena de sexo antes de desenho da Disney

Um cinema na Flórida teria exibido cenas de sexo do polêmico filme Ninfomaníaca, de Lars Von Trier, antes de uma animação da Disney para crianças nesta semana, informam o site Gawker e o joral Huffington Post.

Por conta de problemas técnicos, a exibição de Frozen: Uma Aventura Congelante (animação sobre um boneco de neve) não começou, e, então, a tela teria sido tomada por cenas explícitas do novo longa de Von Trier por um período de até dois minutos. Pais chocados foram obrigados a deixar a sala de cinema às pressas com seus filhos. As imagens incluiriam uma cena de sexo oral.

A Magnolia Pictures, distribuidora norte-americana do filme, porém, contesta a informação e diz que a versão do trailer, com a tal imagem explícita, não foi enviada aos cinemas e que, para ter sido exibida, deve ter sido deliberadamente baixada da internet por alguém.

Por sua vez, o cinema desculpou-se com os espectadores e distribui ingressos de graça para recompensá-los.