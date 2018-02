Cinebiografia do mexicano Cantinflas estreia em agosto nos Estados Unidos

Cantinflas, cinebiografia do ator mexicano Mario Moreno, estreia nos cinemas americanos no dia 29 de agosto. A informação é da Pantelion Films, que adquiriu os direitos de distribuição do filme no país. A empresa, uma sociedade entre a produtora Lionsgate e a rede Televisa, também deve distribuir o filme na America Latina, informou a Variety.

O filme começa quando Mario Moreno está trabalhando em A Volta ao Mundo em 80 Dias (1956), com David Niven no papel principal, que tornou Cantinflas – nome artístico de Moreno – conhecido nos Estados Unidos. Mas também relembra o início da carreira do comediante e seu casamento com Valentina Ivanova Zuvareff. A história vai até o ator vencer o Globo de Ouro por A Volta.

Veja o trailer de 'A Volta ao Mundo em 80 Dias'

Nascido na Cidade do México em 1911, Cantinflas começou a carreira aos vinte anos, quando trabalhava em teatro e substituiu o apresentador de um espetáculo, que estava doente. Fez mais de 40 filmes, a maioria bancados por sua própria produtora. O comediante fez apenas um filme nos Estados Unidos, Pepe (1960), fracasso de público e crítica. Ele morreu em 1993. (Com informações da EFE)