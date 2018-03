Cinebiografia de John Lennon encerra Festival de Londres

O encerramento do Festival de Cinema de Londres deste ano promete ser memorável, com a estreia mundial do filme sobre os anos iniciais de John Lennon (1940-1980) em Liverpool, cidade onde nasceu, conforme anunciaram os organizadores nesta segunda, 3.

Nowhere Boy conta a história da vida do ex-Beatle aos 15 anos de idade, e revela sua distante relação com a mãe Julia e a proximidade com a tia Mimi, que o criou. Lennon foi assassinado diante do edifício Dakota onde morava, em Nova York, em 1980. O filme é o primeiro longa-metragem do artista de artes visuais Sam Taylor-Wood e tem no elenco Aaron Johnson, como Lennon, Kristin Scott Thomas como Mimi e Anne-Marie Duff como Julia.

O Festival de Cinema de Londres, em sua 53.ª edição, começa no dia 14 de outubro com o desenho animado de Wes Anderson Fantastic Mr. Fox, e termina em 29 de outubro.