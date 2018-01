Cineasta mexicano Alfonso Cuarón será presidente do júri do Festival de Veneza

O cineasta mexicano Alfonso Cuarón vai presidir o júri da 72ª edição do Festival de Cinema de Veneza, em setembro, anunciaram os organizadores do evento nesta segunda-feira, 11.

Cuarón, ganhador do Oscar por Gravidade em 2014, será acompanhado por outras oito personalidades do cinema e das artes mundiais no evento de 2 a 12 de setembro, em que será entregue o Leão de Ouro, acrescentou a organização em comunicado.

Segundo os organizadores, Cuarón, de 53 anos, estreou vários de seus filmes de sucesso em Veneza, como E sua mãe também (2001), Filhos da Esperança (2006) e Gravidade (2013).

Este último, protagonizado por Sandra Bullock e George Clooney e que recebeu sete prêmios da Academia no ano passado, foi o filme que abriu o festival em 2013.

Os organizadores vão anunciar os filmes na competição, assim como outros detalhes do festival, no fim de julho. Na edição do ano passado, uma comédia do diretor sueco Roy Andersson, Um Pombo Pousou num Galho Refletindo sobre a Existência, ganhou o Leão de Ouro.