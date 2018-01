Cineasta lança campanha contra participação de Casey Affleck no Oscar 2018

O cineasta Cameron Bossert lançou um abaixo-assinado virtual para impedir a participação do ator Casey Affleck na cerimônia do Oscar de 2018. A campanha pode quebrar uma tradição da Academia, na qual o vencedor da categoria “Melhor Ator” apresenta o prêmio de “Melhor Atriz” do ano seguinte.

"Após a revelação que Harvey Weinstein assediou mulheres por décadas, a Academia votou para retirar sua afiliação”, escreve Bossert em carta na plataforma Change.org. “Mas você sabia que outro acusado de assédio sexual foi convidado para participar da cerimônia em 2018?"

O cineasta cita as acusações de assédio sexual contra Affleck feitas por duas mulheres que trabalharam com o ator durante um documentário em 2010. Uma das vítimas relatou ter acordado com o ator dormindo ao seu lado na cama. A segunda diz que Affleck a trancou do lado de fora do quarto para manter relações sexuais com outras duas mulheres no local. Ambas afirmam que receberam mensagens ameaçadoras por parte do ator após os incidentes.

“Após essas acusações credíveis contra ele [Affleck], a Academia deveria tomar uma ação e rescindir o privilégio deste ano”, escreve Bossert, cobrando a suspensão do convite feito ao ator para apresentar um dos prêmios da cerimônia. Até esta quarta-feira, 1º, mais de 14 mil assinaturas foram coletadas na campanha.

Segundo a tradição do Óscar, Casey Affleck deve entregar a estatueta de “Melhor Atriz” na cerimônia de 2018. Neste ano, ele venceu a categoria de “Melhor Ator” pelo filme 'Manchester à Beira-mar'.