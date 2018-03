Cineasta iraniano é impedido de deixar o país

SÃO PAULO - O cineasta iraniano Mojtaba Mirtahmasb foi impedido de deixar o Irã quando embarcava para a França acompanhado de sua família na noite da última segunda-feira.

De acordo com a distribuidora dos filmes de Mirtahmasb no Brasil, seus pertences, incluindo seu passaporte e computador pessoal, foram confiscados pelas autoridades ainda no aeroporto.

Ao lado de Jafar Panahi, diretor que já foi detido pelo governo iraniano no passado, Mirtahmasb dirigiu This is Not a Film, documentário que mostra um dia na vida de Panahi e expõe as dificuldades encontradas para a realização de filmes independentes no país.

Panahi foi condenado em março do ano passado por apoiar o líder de oposição Mirhossein Mousavi durante a disputada eleição presidencial no país em 2009.

O diretor embarcava para promover o filme em Paris, a partir de onde iniciaria uma turnê mundial de divulgação que inclui os festivais de Toronto, Nova York e Londres.