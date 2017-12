Cineasta Gus Van Sant preso por dirigir embriagado O cineasta Gus Van Sant, diretor de Drugstore Cowboy e da polêmica refilmagem de Psicose, foi preso por dirigir embriagado, informa a polícia. De acordo com um porta-voz da polícia de Portland, Van Sant foi detido na madrugada de quinta-feira, e um teste de bafômetro mostrou um índice de álcool acima do permitido pela legislação local. O carro do diretor de cinema foi parado porque estava com os faróis desligados. O policial notou que Van Sant estava com os olhos injetados, fala arrastada e hálito de álcool. O filme Elefante, de Van Sant, ganhou o prêmio principal do Festival de Cannes em 2003. Atualmente, ele trabalha num projeto chamado Paranoid Park.