Cineasta faz documentário em região devastada por terremoto

O ator e diretor italiano Michele Placido está na região atingida pelo terremoto da última segunda-feira, 6, entre L'Aquila e as outras localidades mais afetadas, para rodar um documentário sobre a tragédia que deixou mais de 260 mortos.

"Concentrei minha atenção nos cidadãos extracomunitários vítimas do terremoto e acabei de circular entre os escombros e entrevistar um macedônio da comunidade sediada há anos em Onna e nas localidades vizinhas", explica o diretor.

"Ele perdeu em um dos desabamentos uma filha nascida na Itália e, apesar da dor, não parou nem um minuto e se dedicou sem medir esforços para retirar outros dos escombros: um verdadeiro herói dessas jornadas", continuou.

Placido está filmando rodeado por várias pessoas, "evidentemente atraídas pelo conhecido rosto", que procuram conforto e "ficam mais felizes com um contato físico, um abraço, um tapa nas costas, do que com palavras e promessas".

O diretor afirma que depois dos funerais, que acontecerão na próxima sexta-feira, pretende organizar com músicos e atores um sarau nas barracas montadas para os desabrigados.

O documentário também questiona onde estariam os 30 extracomunitários aparentemente desaparecidos, mas que, segundo seus amigos, já teriam partido logo após o desastre para a região da Úmbria e para o litoral da Emilia Romagna, onde tem amigos e parentes.

O primeiro filme de Michele Placido como diretor, Pummarò, relatava o problema dos extracomunitários e foi apresentado no Festival de Cannes em 1990, com bons resultados.