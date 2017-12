Cineasta Emir Kusturica fará documentário sobre José Mujica, presidente do Uruguai

O cineasta sérvio Emir Kusturica desembarcou ontem em Montevidéu para dar prosseguimento às filmagens de um documentário sobre o presidente uruguaio José Mujica, “o último herói da política”, segundo o diretor.

“É o último herói que aceito como herói no mundo da política. Dele, escutei explicações novas a respeito do que acredito. É um homem extremamente inteligente e rápido. Um homem que crê no poder das ideias e na necessidade de um novo mundo”, disse Kusturica a imprensa uruguaia.

O diretor reconheceu que ainda precisa aprender bastante sobre Mujica mas que está certo de que farão “um bom filme”. “Nossa conversa foi muito boa. Falamos de muitas coisas, especialmente daquelas que me interessam para compor o retrato do presidente.” Segundo ele, o filme começará nos últimos dias do governo de Mujica, que termina em março de 2015, e irá retroceder no tempo para apresentar o político e ex-guerrilheiro.

Não é a primeira vez que Kusturica elege um sul-americano como tema de seus documentários – em 2008, ele lançou Maradonna por Kusturica, sobre o jogador de futebol argentino.