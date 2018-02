Cineasta do Cazaquistão anuncia resposta a 'Borat'

O filme Borat, escrito e estrelado pelo comediante Sacha Baron Cohen, pode ter sido divertido para muita gente ao redor do mundo. Mas não para o povo do Cazaquistão, país satirizado na comédia de 2006 que ignora o politicamente correto e divide opiniões.

O cineasta cazaque Erkin Rakishev resolveu partir para a vingança direta, e anuncia a versão não-autorizada My Brother Borat, em uma reportagem da Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). Na gravação, Rakishev desafia a Fox, que detém os direitos do filme. "A Fox pode levar o caso para os tribunais e até ganhar. Mas eles vão perder a guerra da informação", afirma.

Rakishev indica que o filme terá piadas, mas nada comparado ao humor que ele qualifica de "obsceno". My Brother Borat acompanha um jornalista norte-americano em visita ao país. John acaba tendo o irmão de Borat, Bilo, como guia - na história original, o personagem é mantido em uma jaula pela família. O objetivo é mostrar um país moderno e bem diferente daquele descrito por Cohen no filme que rendeu mais de US$ 128 milhões em bilheteria, apenas nos EUA .

Por mais que possa levantar suspeitas de um possível trote para promover um novo trabalho do comediante, a autenticidade da reportagem foi confirmada pela RFE/RL, que atua em 21 países da Europa Oriental e Ásia.