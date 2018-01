Cineasta chinês é multado por descumprir planejamento familiar

O cineasta Zhang Yimou foi multado em cerca de US$ 1,2 milhão por ter violado as regras de planejamento familiar da China. Segundo autoridades do distrito de Wuxi, o diretor e sua mulher, Chen Ting, desrespeitaram a lei ao ter três filhos sem aprovação do governo e antes do casamento.

O valor da multa é baseado na renda do casal. Segundo as autoridades, eles ganharam cerca de US$ 580 mil por ano nos três anos em que seus filhos nasceram. O cineasta tem 30 dias para fazer o pagamento, mas pode recorrer da decisão ou pedir uma revisão administrativa do valor.