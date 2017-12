Cineasta busca sobreviventes do Holocausto O diretor de cinema eslovaco Matej Minac, que levou para as telas a história do corretor de bolsa britânico Nicholas Winton, que salvou 669 crianças judias da extinta Checoslováquia da perseguição nazista em 1939, agora procura na América do Sul sobreviventes do Holocausto. O diretor de The Power of Good: Nicholas Winton (ainda sem título em português), premiado com o Emmy Internacional de melhor documentário em 2002, afirmou hoje que "é muito provável que 400 daquelas crianças tenham ido parar no Brasil, no Chile e na Argentina", pois "a política de vistos nos EUA, Canadá e Austrália era mais severa". "Essas crianças voltaram à Checoslováquia depois da 2.ª Guerra Mundial à procura de seus pais, e, em fevereiro de 1948 (começo do regime comunista), se transformaram em inimigos do Estado. O Governo considerava que essas pessoas eram traidores, por terem estado em um país capitalista", disse o cineasta. Documentário pode ser exibido na Globo "Tentaremos exibir o documentário em janeiro no Brasil, na TV Globo", disse Minac, que agora trabalha em um segundo documentário intitulado English Rhapsody (ainda sem título em português), sobre a influência que este êxodo teve sobre a geração seguinte. Das 669 crianças evacuadas em oito trens com destino a Londres, entre janeiro e agosto de 1939, que partiram da Estação Principal de Praga, só se tem notícia do paradeiro de 229, e seus descendentes são hoje cerca de 5 mil. Em 2003, Nicholas Winton (Berkshire, 1910), que organizou esta fuga, e é considerado o "Oscar Schindler britânico", foi nomeado cavaleiro pela rainha da Inglaterra, Elizabeth II. O jornal londrino Daily Mirror foi, em 1988, o primeiro a publicar informações sobre o ato humanitário, que Winton manteve em segredo por quase 50 anos, até revelar a história à sua esposa. Minac, cujo longa-metragem All my Loved Ones (ainda sem título em português) também aborda esta temática, conheceu 60 destas vítimas da perseguição nazista em território checoslovaco ocorrida após a anexação de parte do país pelo governo de Adolf Hitler, em 1938. "Ele salvou a maior parte das crianças judias da minha geração na Checoslováquia. Poucos de nós reencontramos nossos pais. Muitos morreram nos campos de concentração. Se não tivéssemos sido separados, teríamos morrido com eles", afirmou Vera Gissing, que foi salva por Winton, e é responsável pelo roteiro do filme. A procura "das crianças de Winton" foi objeto de um projeto da Escola de Relações Públicas e Internacionais de Praga, que "pretende juntar as partes do mosaico de seu passado".