Cine Belas Artes funcionará até 28 de fevereiro

O Cine Belas Artes continuará aberto até o dia 28 de fevereiro, quando expira o contrato de aluguel do imóvel. A decisão de manter o cinema aberto até o último dia foi do proprietário do cinema André Sturm, que emitiu nota à imprensa nesta quinta-feira, 20.

A mobilização da sociedade contra o fechamento ajudou e até o Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo) abriu um processo para tombamento do prédio onde funciona o cinema nesta semana. A resolução deve sair em 90 dias.

O proprietário do prédio, Flávio Maluf, pretendia alugar o espaço para uma loja até a decisão do Conpresp. O dono do cinema afirmou, em nota, que pretende "negociar com o proprietário a renovação do contrato de locação".

Acrescentou também que "com toda essa mobilização e com a decisão do Conpresp não abriremos mão de nenhum dia".

O noitão continua e até o dia 27 de janeiro acontece uma retrospectiva dos sucessos apresentados no cinema os últimos 68 anos. As sessões são diárias às 18h30 e às 21h, com exibições dos clássicos cult.