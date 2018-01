'Cinderela' reina com maior arrecadação nas bilheterias; 'Noite Sem Fim' fracassa

A adaptação do clássico conto de fadas faz parte da estratégia dos estúdios Wall Disney de repaginar suas animações mais bem-sucedidas na forma de filmes de ação com grande apelo ao público geral --algo que já deu certo em filmes recentes como "Malévola" e "Alice no País das Maravilhas", e deve ser implantado de novo em "Dumbo" e "A Bela e a Fera".

"Da perspectiva da empresa e do público, contos de fada fazem parte do nosso DNA", disse Dave Hollis, diretor de distribuição da Disney. "Isso é algo que a Disney decididamente faz e faz bem."

A popularidade de "Cinderella" deixou o mais novo filme de aventura de Liam Neeson, "Noite Sem Fim", para trás na corrida das bilheterias.

O lançamento da Warner arrecadou somente 11 milhões de dólares em 3.171 salas de cinema, menos do que estimativas que davam conta de que a estreia arrecadaria 15 milhões.

O público que conferiu a história de um pai protegendo seu filho (Joel Kinnaman) de vigaristas da máfia foi em sua maioria feminino (52 por cento) e acima dos 25 anos de idade (86 por cento).