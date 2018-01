Cinco vídeos para comemorar o aniversário de 49 anos de Adam Sandler

Enquanto astros e estrelas disputam freneticamente o Oscar de melhores do ano, uma figura frequenta com mais assiduidade a lista de indicados para o prêmio Framboesa de Ouro, que ‘homenageia’ os piores atores e filmes de cada temporada.

É o caso de Adam Sandler, o aniversariante desta quarta, dia 9 de setembro, quando ele completa 49 anos.

Nascido em Nova York, o ator, comediante, produtor, roteirista e músico, que contabiliza 10 indicações e 4 troféus, já está concorrendo ao ‘prêmio’ de 2016, por Pixels, que estreou em 2015.

Ao que parece, ele é imune à crítica embutida no Razzie Awards, o nome em inglês do prêmio que é representado por uma framboesa de plástico sobre um filme Super-8 pintado de tinta dourada, cujo preço é estimado em uns US$ 5.

Polêmico, politicamente incorreto, odiado pela crítica, ele segue fazendo o que bem quer na hora que bem entende. E sua produção é intensa. E divertida. Bem ao gosto do público brasileiro.

Como ator, sua carreira teve início na TV, no Saturday Night Live, em 1990, como roteirista, e no ano seguinte passou a integrar o elenco do programa, do qual saiu famoso, em 1995.

Ao lado de comédias como Esposa de Mentirinha, Cada Um Tem a Gêmea Que Merece, Gente Grande, Zohan – Um Agente Bom de Corte, Eu os Declaro Marido e... Larry, Click, Espanglês, Golpe Baixo, entre tantas outras, Adam Sandler tem pronto o filme The Do Over, previsto para estrear em 2016.

Nas telas, seu par romântico mais constante tem sido a atriz Drew Barrymore, que estrela com Sandler três longas: Afinado no Amor (1998); Como Se Fosse a Primeira Vez (2004) e Juntos e Misturados (2014).