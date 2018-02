'Cilada.com' faz melhor estreia nacional nos cinemas do ano

SÃO PAULO - O longa-metragem Cilada.com bateu a marca de melhor estreia do ano em número de arrecadação em bilheteria. O filme de Bruno Mazzeo, lançado na semana passada, superou os a marca de R$ 4,8 milhões arrecadados. Estima-se que cerca de cerca de 430 mil espectadores assistiram a comédia, de acordo com o site Filme B.

Entre todos os filmes em cartaz, o brasileiro ficou em segundo lugar no final de semana. Somente Transformers 3, com mais de R$ 6 milhões, superou Cilada.com. O terceiro longa da franquia norte-americana é primeiro lugar nas bilheterias do País e também dos Estados Unidos.

Em Cilada.com, Bruno Mazzeo revive personagem da série Cilada, do Multishow, produzido e encenado por ele. A direção é de José Alvarenga Jr.

A melhor bilheteria nacional da história fica a cargo de Tropa de Elite 2, lançado no ano passado. O filme da sequência de José Padilha teve mais de 10 milhões de espectadores e arrecadou mais de R$ 100 milhões nos cinemas.