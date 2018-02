'Cidade de Deus' é 6º melhor filme de ação da história, diz 'Guardian'

O filme Cidade de Deus (2002), do diretor brasileiro Fernando Meirelles, foi incluído na sexta posição em uma lista com os 25 melhores filmes de ação de todos os tempos, divulgada nesta terça-feira pelo jornal britânico The Guardian.

Desde o último sábado, os jornais The Guardian e The Observer vem publicando listas com os 25 melhores filmes que seus críticos consideram os melhores em sete gêneros, um por dia, entre eles ação, romance e policial.

O filme de Meirelles, que recebeu quatro indicações ao Oscar em 2004, divide a lista de filmes de ação com clássicos como Apocalypse Now (1979, do diretor Francis Ford Coppola), em primeiro lugar, Intriga Internacional (1959, de Alfred Hitchcock), em segundo, e Era Uma Vez no Oeste (1968, de Sergio Leone), em terceiro.

A lista também inclui o clássico de 1938 As Aventuras de Robin Hood, de Michael Curtiz e William Keighley, na 15ª posição, e sucessos contemporâneos como O Tigre e o Dragão, do diretor Ang Lee, lançado em 2000, na nona posição.

Goldfinger (1964), filme do diretor Guy Hamilton com o agente 007, é 17º na lista.

Outras categorias

Os jornais também já publicaram listas com os 25 melhores filmes nas categorias romance, policial e comédia.

A lista de romance é liderada por Desencanto (1945), de David Lean, seguido de Casablanca (1942) e Antes do Amanhecer (1995).

Chinatown (1974), de Roman Polanski, foi considerado o melhor filme policial, superando A Marca da Maldade (1958), em segundo lugar, e Um Corpo que Cai (1958), em terceiro.

Na categoria comédia, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977), de Woody Allen foi considerado pelo The Guardian o melhor, à frente de Borat (2006) e Quanto Mais Quente Melhor (1959), respectivamente em segundo e terceiro lugares.

Nos próximos dias, o jornal deve publicar suas listas com o que considera ser os 25 melhores filmes nos gêneros terror, drama e ficção científica. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.