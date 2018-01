Cidade da Sérvia vai fazer monumento a Rocky Balboa Um pequeno vilarejo na Sérvia informou que vai construir uma estátua com o personagem Rocky Balboa, para acabar com décadas de má sorte. O sexto filme da série traz Sylvester Stallone, de 59 anos, como protagonista, roteirista e diretor. Zitiste, que fica a cerca de 60 quilômetros ao norte de Belgrado, quer atrair turistas e mostrar uma imagem positiva da cidade. "Nós queremos mudar a imagem de Zitiste e a estátua de Rocky é necessária para dar ao vilarejo uma imagem mais positiva", disse Zoran Babic, uma autoridade local. Zitiste sofreu com graves enchentes e deslizamento de terra, ganhando a reputação de ser amaldiçoada. Muitos moradores deixaram a pequena cidade em busca de um futuro melhor. A idéia da estátua partiu de Bojan Marceta, um morador do vilarejo, quando assistiu ao último filme com o personagem, Rocky Balboa. "Senti como se Rocky tivesse vindo ao nosso vilarejo, ele teve que lutar para conseguir seu lugar na sociedade", disse Marceta à rádio B92. Já Babic afirmou que os moradores entraram em contato com autoridades da cidade americana de Filadélfia, onde já existe um monumento a Rocky Balboa. No primeiro filme da série, Rocky - Um Lutador de 1975, a história gira em torno de um boxeador que tem a chance de enfrentar o campeão. Ganhou três Oscars, como melhor filme, melhor diretor (John G. Avildsen) e melhor edição, além de tornar famoso seu protagonista: o ator Sylvester Stallone. O sexto da série de longas sobre o lutador, que foi lançado recentemente, vê o pugilista da Filadélfia deixar a aposentadoria para lutar pelo título mundial dos peso-pesados.