Cidade da Austrália terá teatro em homenagem a Heath Ledger

O ator australiano Heath Ledger, morto no último mês de janeiro em Nova York aos 28 anos devido a uma overdose de medicamentos, terá um teatro com seu nome em sua cidade natal, Perth, oeste do país. O teatro de 575 lugares, no valor de 52 milhões de euros, é, segundo o premier da Austrália Ocidental, Alan Carpenter, um tributo justo a Ledger, que sempre apoiou com generosidade outros jovens atores. "Heath Ledger era totalmente dedicado à arte da interpretação e é assim que alcançou o sucesso", disse Carpenter durante a cerimônia de anúncio do projeto. "Estou certo de que haverá polêmicas pela escolha, mas aquilo que queremos é continuar este apoio aos jovens que querem seguir uma carreira no teatro ou no cinema", continuou Carpenter.