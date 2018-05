Cidadão Kane é restaurado para lançamento em Blu-Ray

LOS ANGELES (REUTERS) - O filme Cidadão Kane, frequentemente citado como o melhor filme americano já feito, será lançado em alta definição no formato Blu-Ray no dia 13 de setembro deste ano, data que comemora o septuagésimo aniversário da obra.

Aos 25 anos, Orson Welles co-escreveu, dirigiu, produziu e estrelou no filme que conta a história de um influente magnata proprietário de meios de comunicação, personagem inspirado em William Randolph Hearst. "Cidadão Kane" concorreu a nove Oscars, e levou a estatueta de melhor roteiro original.

A Warner Home Video recuperou o celuloide original e restaurou o filme quadro a quadro, resultando em uma versão de alta definição em resolução 4K. O lançamento ainda deve contar com muitos extras inéditos.

A edição para colecionadores acompanhará um livro de 48 páginas com reproduções do programa original do filme e de correspondências e memorandos escritos durante a produção. Os extras da versão especial lançada em 1999 também farão parte do pacote, incluindo o premiado documentário "A Batalha por Cidadão Kane" e o drama "RKO 281", que conta a história de como Hearst tentou impedir a produção do filme. REUTERS