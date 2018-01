Ciclo no CCSP traz filmes do Irã, Palestina e Líbano Graças às crises políticas e aos conflito étnicos e religiosos, as imagens que nos chegam do Oriente Médio não são das melhores. Agora, um festival de cinema traz uma oportunidade para conhecer outra faceta da região. A mostra Cinematográfica Imagens do Oriente traz 27 produções do Irã, Líbano e Palestina para o Centro Cultural São Paulo, de hoje a 22 de março. ?O cinema permite uma compreensão completa da realidade dessa região, que é muito mal retratada pela mídia?, diz Arlene Clemesha, curadora do evento, uma parceria entre o Instituto de Cultura Árabe e o Centro de Cinema Documentário e Experimental do Irã. Imagens do Oriente. CCSP. R. Vergueiro, 1000. De hoje a 22 de março. Sessões às 16h, 18h e 20h. Legendas em português, exceto na quinta, às 16h e sexta, 16h e 20h. Grátis.