Chuva ameaça entrada de estrelas no tapete vermelho do Oscar

LOS ANGELES - O tapete vermelho da 87ª edição do Oscar voltou a estar marcado este ano pela ameaça de chuva, que obrigou a organização a usar uma tenda transparente para evitar que um aguaceiro fora de hora molhe a festa mais importante da indústria do cinema.

O mau tempo na habitualmente ensolarada cidade de Los Angeles desanimou os turistas e curiosos que normalmente se aproximam dos limites do teatro Dolby, no coração de Hollywood, para tentar ver, mesmo que de longe, as estrelas.

O ator Neil Patrick Harris apresentará a cerimônia em que Birdman (A Inesperada Virtude da Ignorância), do diretor mexicano Alejandro González Iñárritu, parte como grande favorito junto com Boyhood: Da Infância à Juventude, ao prêmio de melhor filme do ano.

Patricia Arquette, indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por Boyhood, e acompanhada por sua filha e por sua irmã Rosanna foi uma das primeiras a chegar, com um conjunto da estilista Rosetta Getty, sua amiga de infância.

Ethan Hawke, colega de elenco de Arquette, e o diretor Richard Linklater chegaram logo depois, assim como Anna Kendrik, que apresentará um dos prêmios.

Também chegaram cedo a atriz Marion Cotillard, outra das apresentadoras da noite e que disputa o troféu de melhor atriz, a modelo Karolina Kurkova e Gina Rodríguez, protagonista da série Jane The Virgin e ganhadora de um Globo de Ouro.