Christian Petermann comanda o projeto Cinema na Matilde

O crítico de cinema Christian Petermann participa nesta terça, 8, de um novo projeto, que une a arte cinematográfica à culinária, o Cinema na Matilde. Em um restaurante da Vila Madalena, o crítico vai comentar cenas selecionadas de filmes sobre direitos humanos, numa homenagem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é comemorado no dia 10.

Petermann vai fazer uma apresentação ilustrada dos filmes, num clima descontraído, conversando com a plateia, instigando o debate, em sintonia com o ambiente da Cozinha da Matilde, e as delícias da chef Letícia Massula, como caldos e brigadeiro de colher. Em destaque, a obra de Costa-Gavras, Amos Gitai e Ken Loach, cineastas fortemente ligados às questões sociopolíticas e à defesa dos direitos humanos.

Além da obra dos cineastas já citados, serão comentados dessa forma, entre outros, filmes como Um Estranho no Ninho de Milos Forman, Malcolm X de Spike Lee, Milk - A Voz da Igualdade de Gus van Sant, Manderlay de Lars von Trier, Persépolis de Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud, Babel de Alejandro González Iñárritu e O Segredo de Vera Drake de Mike Leigh.

O crítico vai analisar o uso de conceitos como a intolerância e o preconceito por parte dos diretores e como as obras podem influenciar nas relações, independentemente das diferenças de raça, religião, tendência política etc.

Cinema na Matilde, com Christian Petermann. Quando: terça-feira, dia 08 de dezembro, às 19h30. Onde: Cozinha da Matilde, na Vila Madalena - rua dr. José Almeida Camargo, 96. Quanto: R$ 15 (consumo à parte). Reservas pelo telefone 3081-8306 ou cozinhadamatilde@gmail.com.