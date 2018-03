Christian Bale, o astro de Batman, é preso em Londres

O ator Christian Bale, que interpreta o super-herói Batman, no filme que fez sua estréia nas telas de todo o mundo na última sexta-feira, foi preso sob acusação de agressão, segundo divulgou a imprensa britânica, nesta terça-feira, 22. Veja também: Fãs pagam até 5 vezes mais por ingressos para 'Batman' na web Novo 'Batman' mergulha fundo no lado caótico da sociedade Galeria com fotos de 'Batman - O Cavaleiro das Trevas' Trailer de 'Batman - O Cavaleiro das Trevas' Veja especial sobre o novo filme do herói A notícia não pode ser confirmada, mas ao responder à pergunta dos jornalistas que queriam uma confirmação sobre a prisão de Bale, um porta-voz da polícia, disse que "um homem de 34 anos foi levado para a delegacia de polícia central de Londres nesta manhã e foi preso sob alegação de agressão." A mãe de Bale, Jenny, 61, e a irmã Sharon, 40, se queixaram de que o ator teria agredido as duas no Hotel Dorchester de Londres no domingo à noite, onde ele estava hospedado, às vésperas da estréia européia de Batman - O Cavaleiro das Trevas. Segundo a agência de notícias Association Press, as duas mulheres fizeram a denúncia na segunda, 21, em Hampshire, mas a queixa teria sido retransmitida a outro corpo policial em Londres. A polícia de Londres admitiu que investigava uma acusação emitida por outra força policial, mas se negou a revelar se Bale estava envolvido nela. O tablóide sensacionalista The Sun disse que a polícia não interrogou o ator na segunda, porque não queria interferir na estréia do filme em que Bale dá vida ao super-herói Batman. Bale participou da cerimônia de lançamento de Batman - O Cavaleiro das Trevas, com desfile no tapete vermelho na Leicester Square de Londres, na segunda à noite, ao lado de outros atores do elenco, como Michael Caine e Maggie Gyllenhaal. Bale atuou também no filme anterior do herói, Batman Begins, e ainda em Império do Sol e Psicopata Americano. Representantes de Bale nos Estados Unidos não responderam de imediato as mensagens em busca de comentários. Representantes do ator em Londres não atenderam ao telefone.