Christian Bale elogia Ledger em pré-estréia de novo 'Batman'

O ator Christian Bale, protagonista de Batman - O Cavaleiro das Trevas, elogiou a atuação de Heath Ledger como o vilão Coringa após a pré-estréia do longa em Las Vegas, na semana passada. Bale afirmou, em entrevista a uma rede de televisão local, que foi no evento que viu pela primeira vez na tela as cenas filmagens pelo colega Ledger. O ator, de 28 anos, mais conhecido pelo papel do caubói gay que desempenhou em 2005 em O Segredo de Brokeback Mountain, morreu de overdose acidental de medicamentos em seu apartamento em 22 de janeiro. "Rever Heath me arrepiou. Espero realmente que estas imagens e este filme possam celebrar o ator e seu trabalho", disse Bale. "Heath era alegre e era bonito ver como levava seu trabalho a sério. Ele fez um ótimo trabalho e para mim foi uma honra ter a oportunidade de colaborar com ele e conhecê-lo", continuou o ator. Sobre uma possível continuação da série de Batman, Bale disse que "sabendo como termina O Cavaleiro das Trevas, acredito que haja espaço para um terceiro filme, conclusivo". Mas tudo está ligado à presença de Christopher Nolan. Se ele dirigir, eu participarei e qualquer outra possibilidade é impensável", concluiu. Batman - O Cavaleiro das Trevas tem estréia prevista para junho deste ano.