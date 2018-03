Christian Bale é liberado após pagar fiança em Londres

O ator Christian Bale, que encarna o super-herói Batman, no último filme da série, Batman - O Cavaleiro das Trevas, foi posto em liberdade após pagamento de fiança. Bale foi detido nesta terça-feira, 22, por suposta agressão a dois membros de sua família, informou a polícia. Veja também: Fãs pagam até 5 vezes mais por ingressos para 'Batman' na web Novo 'Batman' mergulha fundo no lado caótico da sociedade Galeria com fotos de 'Batman - O Cavaleiro das Trevas' Trailer de 'Batman - O Cavaleiro das Trevas' Veja especial sobre o novo filme do herói Bale, que na segunda-feira, 21, assistiu em Londres à estréia do filme, saiu em liberdade após ter sido preso na manhã desta terça, 22, ao atender ao pedido de uma comissária londrinense para ser interrogado por supostamente ter agredido sua mãe, Jenny, 61, e a irmã Sharon, 40, na suíte do hotel Dorchester, no domingo. Ao que tudo indica, as duas mulheres, que vivem em Dorset (oeste da Inglaterra), apresentaram a denúncia na segunda, em uma delegacia local, que passou a queixa para a Polícia Metropolitana de Londres(MET). Um porta-voz da polícia disse que o ator, de 34 anos, ficará em liberdade sob fiança enquanto são investigadas as acusações contra ele, que deverá voltar a comparecer diante das autoridades em setembro. A prisão foi realizada horas depois de Bale ter assistido à estréia européia do último filme sobre Batman, à qual compareceram seus companheiros de elenco, Michael Caine, Maggie Gyllenhaal e Aaron Eckhart. Bale, ativista em defesa do meio ambiente e fã de artes marciais, protagonizou também Psicopata Americano, Império do Sol e Batman Begins, o filme anterior do super-herói.