Christian Bale deve participar de 'Public Enemies' com Depp Por Borys Kit LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - O ator Christian Bale está negociando para participar de "Public Enemies" junto com Johnny Depp, o drama sobre os crimes da era da Depressão norte-americana, do diretor Michael Mann. Adaptação do livro "Public Enemies: America's Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI, 1933-43" (Inimigos públicos: a maior onda de crime dos EUA e o nascimento do FBI, 1933-43), de Bryan Burrough, o projeto da Universal acompanha a história das tentativas do governo norte-americano de impedir a ação dos criminosos John Dillinger, Baby Face Nelson e Pretty Boy Floyd. Depp fará o papel de Dillinger. Bale seria Melvin Purvis, que comandou a caçada do FBI atrás de Dillinger e capturou mais inimigos públicos que qualquer outro agente na história da polícia federal norte-americana. A produção deve começar ainda no primeiro trimestre em Chicago ou em outras locações no Meio-Oeste. O trabalho não deve entrar em conflito com a participação de Bale como John Connor no quarto filme da série "Exterminador do Futuro", logo depois de "Enemies." Bale também aparecerá nas telas no próximo filme da série Batman, "The Dark Knight."