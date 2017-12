Chris Pratt ganha estrela na Calçada da Fama

O ator Chris Pratt ganhou uma estrela na Calçada da Fama nesta sexta-feira, 21, em Hollywood, nos EUA. O artista, que atualmente divulga a sequência do filme Guardiões da Galáxia, estava acompanhado da mulher, a atriz Anna Faris, e do filho Jack.

O primeiro papel de maior destaque de Chris foi na série Parks and Recreation, em que vivia o bobalhão Andy Dwyer. No cinema, ele passou a chamar atenção com a saga Guardiões da Galáxia.

Após perder 27 quilos, para viver o personagem Peter Quill no longa, Chris ganhou o status de galã de filmes de ação. Com o sucesso de Guardiões, ele emplacou o papel de protagonista da nova continuação de Jurassic Park.