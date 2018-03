Chris Evans será o Capitão América no cinema

O ator Chris Evans viverá o herói dos quadrinhos Capitão América nos cinemas em pelo menos três filmes. A informação foi divulgada ontem pela revista "Variety".

O acordo com a Marvel Entertainment confirmou a estreia da primeira parte da série para 22 de julho do próximo ano, com o título em inglês "The First Avenger: Capitain America". Evans repetirá o papel em "Avengers", longa-metragem que deve estrear no dia 4 de maio de 2012. Neste, o ator terá a companhia de outros heróis da Marvel, o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth) e Hulk (Edward Norton).

Evans foi escolhido pela Marvel após análise de uma longa lista de concorrentes, como John Krasinksi, ChanningTatum, Chace Crawford, Ryan Phillippe, Garrett Hedlund, Michael Cassidy, Patrick Flueger, Scott Porter e Wilson Blethel.