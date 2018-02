Chris Brown vai atuar em comédia romântica

SÃO PAULO - Chris Brown estrelará uma comédia romântica no cinema, informou o site especializado em música Gigwise. O cantor terá um papel, ainda não definido, no longa Think Like a Man.

O filme, inspirado no best-seller norte-americano Act Like a Lady, Think Like a Man (Aja Como Uma Dama, Pense Como Um Homem, em tradução livre), lançado em 2009 por Steve Harvey, uma espécie de autoajuda para mulheres, tem previsão de estreia para abril de 2012, com direção de Tim Story (Quarteto Fantástico, 2005).

Vários atores já foram confirmados no elenco, entre eles Michael Ealy (Sete Vidas, 2008), Kevin Hart (O Virgem de 40 anos, 2005), Gabrielle Union ( Bad Boy II, 2003).

Como ator, Chris Brown já fez participação em algumas séries de TV, como The O.C, e nos filmes Ladrões, de 2010, e This Is Christmas, de 2007.

Em sua carreira musical, o cantor de R&B trabalha no disco F.A.M.E, lançado neste ano, segundo disco depois de sua retomada às paradas de sucesso depois do escândalo envolvendo sua ex-namorada, a cantora Rihanna.