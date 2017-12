´Chita´ festeja seu aniversário de 75 anos; veja vídeo O chimpanzé Chita passou sua carreira, iniciada como companheira do Tarzan interpretado por Johnny Weissmuller, como coadjuvante, mas ganhou os holofotes ao completar 75 anos de idade neste ano. Chita - fêmea nas telas, mas macho na vida real - adora charutos e cerveja, mas, com a idade avançada e sofrendo de diabetes, teve que se contentar com bolo e refrigerante dietético. Os principais atores e atrizes que contracenaram com o chimpanzé já morreram e, hoje, o melhor amigo de Chita é o treinador Dan Westfall. Juntos, os dois adoram assistir os antigos filmes que transformaram o macaco em uma celebridade mundial.