China supera Estados Unidos como o país com o maior número de salas de cinema

PEQUIM – A China superou os Estados Unidos como o país com o maior número de salas de cinema do mundo ao aumentar o número de telas em 29,5% neste ano de 2016, com uma média de 26 novas salas por dia, segundo dados oficiais publicados nesta terça-feira, 20.

O gigante asiático, segunda maior economia mundial, conta agora com 40,917 salas. Em 2015, eram 31,6 mil salas, de acordo com o órgão oficial responsável, em informações divulgadas pela agência Xinhua.

Dos cinemas, 85% já são adaptados para exibirem filmes em três dimensões (3D).

Em 2010, a China contava apenas com 6,256 mil salas de cinema, número quase multiplicado por sete em seis anos.

Embora a China seja o país com um maior número de salas de cinema, o gigante asiático ainda está atrás dos Estados Unidos em arrecadação de bilheteria. Mesmo que os valores tenham subido desde 2003 em uma média de 35%. No ano passado, a arrecadação chegou a 44 bilhões de ienes (US$ 6,3 bilhões de dólares), mas, em 2016, seu crescimento se abrandou notavelmente.