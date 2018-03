'Chega de Saudade' será exibido no festival de cinema Latinbeat

O filme "Chega de Saudade", de Laís Bodanzky, será exibido unto de outros 20 filmes de sete países latino-americanos na 12ª edição do Festival de Cinema Latinbeat, em Nova York, informou nesta sexta-feira, 21, a Film Society of Lincoln Center, organizadora do evento.

A entidade incluiu na edição deste ano, que começará no dia 9 de setembro, uma ampla representação de obras realizadas por mulheres e um debate aberto com algumas diretoras sobre seus trabalhos e a situação da indústria cinematográfica na América Latina. O festival também homenageará o escritor argentino Julio Cortázar, cuja morte completa 25 anos em 2009.

"A variedade de gêneros, estilos e temas em filmes da região é tão diversa como a própria América Latina", afirmou a diretora do festival, Marcela Goglio, na divulgação da programação deste ano.

"Estamos vendo um fortalecimento de indústrias cinematográficas emergentes em países como o México, a Argentina e o Brasil e um persistente ressurgir de novas vozes", acrescentou, em comunicado de imprensa.