Chega às telas 'Dois Irmãos' de Daniel Burman

O diretor argentino Daniel Burman acha engraçado quando lhe perguntam por que o tema de seus filmes é sempre a família: "Mas existe algo fora da temática familiar?", pergunta, à guisa de resposta. "Eu não consigo enxergar; mesmo os filmes de guerra são filmes de família." O repórter lhe diz que talvez os filmes políticos escapem a esse esquema. Mas Burman não se dá por vencido: "Nos filmes de guerra, o cidadão vai para a linha de frente para escapar da mulher; nos filmes políticos deve ser a mesma coisa."

Pode ser brincadeira, mas, de fato, a noção de família define o universo de interesse de alguém que se sente parte do grupo de Pablo Trapero e Lucrecia Martel. "Um grupo de amigos, mas não de afinidades estéticas", avisa. Uma "família" cinematográfica, já que esse é o caso. Ele ri. Em todo caso, quem revisar seus filmes vai encontrar a família, essa figura de frente e de fundo - em Abraços Partidos, Ninho Vazio, Direito de Família (até no título!) e, agora, em Dois Irmãos.

Filme delicado, história de irmão e irmã, ambos já meio entrados em anos (Graciela Borges e Antonio Gasalla, nos papéis de Susana e Marcos), que têm a vida alterada quando a mãe, já idosa, morre. Marcos é um sessentão frágil, desamparado com a solidão; Susana representa o lado prático da casa. E, às vezes, sem escrúpulos. Vive de trambiques e, quando um deles não dá certo, vê-se obrigada a vender a casa herdada da mãe para cobrir o rombo. Despacha então o irmão para o Uruguai, para o condomínio Villa Laura, fruto desse imbróglio imobiliário.

Dois Irmãos é um filme sensível, cheio de amor e humor, que consegue realçar a subjetividade dos personagens sem grandes lances dramáticos ou de ação. Tudo fica no plano do registro discreto, no subtexto, nas entrelinhas. De onde se adivinha a grande influência de Burman: "Truffaut, sem dúvida", admite. No quadro de um cinema latino-americano que muitas vezes busca panoramas gerais e abrangentes, é no ínfimo da intimidade de personagens comuns que ele vai encontrar seu universo.

O que não quer dizer que, nesse trabalho no detalhe, não reverberem os chamados "grandes temas". Por exemplo, na história de Dois Irmãos Burman vê algo que sentiu em sua própria vida - a morte simbólica dos pais como possibilidade de liberdade dos filhos. Tema freudiano, de quem foi criado em família judia e é morador de uma cidade tão psicanalisada como Buenos Aires.

Também não deixa de ser significativo que Marcos vá viver sua vida - e enfim se sentir livre - no Uruguai. "Mantemos com os vizinhos uma relação muito especial, de amizade, mas também de rivalidade", admite Burman. "Os dois países são como dois irmãos, os irmãos do título do filme", diz. Laços de família, em suma.

Leria a crítica de Luiz Carlos Merten

Na recente entrevista que deu ao Estado - estava no Rio, por conta do festival -, Graciela Borges destacou como o cinema a tratou (trata, ainda) bem. Nos anos 1960, ela foi a favorita dos grandes diretores argentinos da época, Leopoldo Torre-Nilsson e Raul de La Torre, e hoje os jovens talentos de seu país continuam a lhe ofertar papéis importantes. Depois de Lucrecia Martel, com O Pântano, chega a vez de Daniel Burman, com Dois Irmãos.

A matriarca do filme de Lucrécia cede espaço à irmã trambiqueira e autocentrada que delegou ao irmão a tarefa de cuidar da mãe enferma. Susana só pensa no seu sucesso. Fala compulsivamente e agora quer aplicar um cambalacho em Marcos, depois que a mãe deles morreu. Não parece muita coisa, ou o suficiente para segurar um filme inteiro, mas quando o diretor é Burman e o elenco é formado por Graciela Borges e Antonio Gasalla, você pode estar certo de que alguma coisa vai se passar na tela.

É voz corrente que o cinema argentino vive de histórias bem escritas e narradas, e também bem interpretadas. Histórias de classe média. Dois Irmãos atende a todos os requisitos. E ainda tem a direção de Daniel Burman.

Em Abraço Partido, Leis de Família e Ninho Vazio, ele já contou histórias de família, centradas muitas vezes na relação entre pais e filhos. Aqui, é o casal de irmãos. São diferentes em tudo e numa cena Susana joga na cara de Marcos seu desprezo por ele, chamando-o de ‘maricón’ (gay). Ela percebe que foi longe demais, mas o recuo é difícil. É sempre essa dificuldade de reatar pontes - e abraços - partidos que atrai Burman.

Seu cinema é feito de observação humana e social. Basta ver como ele trabalha a cena do enterro e, depois, a da refeição em família, na casa da velha tia. Susana está sempre querendo atingir as pessoas em seus pontos fracos, Marcos tenta consertar os estragos. No processo, aflora sempre a fragilidade dela, oculta por trás de uma fachada de força. Um detalhe é fundamental, o celular. ‘No hay roaming’ é uma fala recorrente, um pouco para explicar o celular silencioso de Marcos, mas também a sua atitude diante da vida. O movimento do filme, que se faz por meio da arte - o teatro -, consiste em fazer com que esses personagens evoluam e que Susana, afinal, descubra a voz do irmão.

Talvez seja uma facilidade o recurso final à encenação de Édipo Rei, com as implicações psicanalíticas do texto clássico. Talvez Abraço Partido continue sendo o grande filme de Daniel Burman. Pode ser que tudo isso seja verdade, mas vale a pena se debruçar sobre a história de Susana e Marcos. Burman fez o seu Dois Destinos, que não tem nada a ver com o de Valerio Zurlini, exceto o fato de ser uma - outra - crônica familiar emocionante, por que não?