Chega aos cinemas nos EUA o trailer de 'O Incrível Hulk' Por Carl DiOrio LAS VEGAS (Hollywood Reporter) - Cinco anos depois de "Hulk" não ter conseguido seduzir o público, o alegre gigante verde está prestes a voltar aos cinemas. "The Incredible Hulk", que tem estréia nos EUA prevista para 13 de junho, é protagonizado por Edward Norton. Dirigido por Louis Leterrier ("Carga Explosiva"), o filme mostra a personagem-título sob uma ótica mais heróica, criando um Hulk mais integralmente gerado por computador. A distribuidora Universal Pictures, que fez parceria com a produtora Marvel Entertainment, exibiu o trailer na quinta-feira na conferência anual ShoWest, da indústria cinematográfica. O comentário mais frequente entre os presentes foi: "Parece que é melhor que o último." É claro que a reação entre a base potencial de fãs do filme vai se evidenciar mais a partir do momento em que o trailer chegar aos cinemas, neste fim de semana, e nos sites de cinema na Internet. O trailer vai ser exibido no início das sessões do thriller de ação "Doomsday". A Universal e a Marvel esperam poder apagar as memórias do primeiro filme. Intitulado simplesmente "Hulk", com Ang Lee dirigindo Eric Bana no papel-título, o filme custou 150 milhões de dólares e rendeu apenas 132 milhões de dólares nos Estados Unidos.