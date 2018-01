'Chatô, o Rei do Brasil', de Guilherme Fontes, ganha primeiro trailer

Depois de vinte anos, o ator e diretor Guilherme Fontes, em entrevista exclusiva do Estado, afirmou que está com tudo certo para o lançamento de seu tão sonhado filme Chatô, o Rei do Brasil. Baseado no livro de Fernando Morais, trata-se da história de Assis Chateaubriand, que também era conhecido como Chatô.

E agora vem a público o primeiro trailer do longa, que tem no elenco Marco Ricca, Andréa Beltrão, Paulo Betti, entre outros nomes. E foi o próprio escritor Fernando Morais quem cuidou de colocar nas redes sociais esse vídeo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em sua conta do Facebook ele coloca: "tenho más notícias para os coleguinhas que urubuzaram o Guilherme Fontes nos últimos anos: o filme Chatô, o Rei do Brasil está pronto. quem viu disse que é o máximo. para quem não viu, aqui vai, com exclusividade e em primeiríssima mão (com cacófato), o trailer ainda sem finalização"

Confira aqui o trailer do longa, que ainda não tem data de lançamento, mas o diretor que ele chegará aos cinema da maneira como ele o idealizou desde o início.