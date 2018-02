'Chatô' fica em segundo lugar entre as estreias nas bilheterias brasileiras

Chatô - O Rei do Brasil ficou em segundo lugar entre as estreias do final de semana. Exibido em 19 salas de todo o País, o longa dirigido por Guilherme Fontes arrecadou mais de R$ 200 mil entre os dias 19 e 22 de novembro. A produção só ficou atrás de Jogos Vorazes: A esperança - O final, em 1.276 salas. Estrelado por Jennifer Lawrence, o filme alcançou a impressionante marca de R$ 20 milhões. Os dados pertencem ao site especializado no mercado cinematográfico Filme B.

O último filme da franquia Jogos Vorazes arrecadou cinco vezes mais que 007 Contra Spectre, que estreou em 5 de novembro. O novo filme de James Bond faturou R$ 4 milhões neste fim de semana. Antes de Jogos Vorazes: A esperança - O final estrear, o filme de Daniel Craig ficou com o topo das bilheterias nas últimas duas semanas. No ranking geral, Chatô - O Rei do Brasil aparece na 12ª posição. O filme brasileiro melhor colocado é S.O.S. Mulheres ao Mar 2, que ficou em 4º lugar, com R$ 1,2 milhão.

Veja as 12 maiores bilheterias do fim de semana no Brasil

1º Jogos vorazes: A esperança - O final - R$ 20.487.328

2º 007 contra Spectre - R$ 4.555.641

3º O último caçador de bruxas -R$ 2.506.796

4º S.O.S. Mulheres ao mar 2 -R$ 1.220.489

5º Como sobreviver a um ataque zumbi - R$ 1.130.487

6º O Reino Gelado 2 - R$ 1.051.512

7º Aliança do crime - R$ 966.140

8º Vai que cola - R$ 440.886

9º Atividade paranormal: Dimensão fantasma - R$ 351.483

10º Ponte dos espiões - R$ 262.137

11° Hotel Transilvânia 2 - R$ 207.435

12º Chatô - O Rei do Brasil - R$ 200.302