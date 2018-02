'Chatô, O Rei do Brasil' ganha cartaz oficial

Nesta terça-feira, 10, o filme Chatô, O Rei do Brasil ganhou seu primeiro cartaz oficial. Após 20 anos de polêmicas envolvendo suposto desvio de dinheiro público, o longa chega aos cinemas no dia 19 de novembro.

Baseado no livro de Fernando Morais, Chatô, que marca a estreia de Guilherme Fontes na direção, conta a história de Assis Chateaubriand, que também era conhecido como Chatô. O elenco reúne nomes como Marco Ricca, Andréa Beltrão, Paulo Betti, entre outros. Em recente entrevista ao Estado, Fontes defendeu-se, dizendo que o "maior erro foi iniciar o filme sem ter levantado todo o dinheiro do orçamento aprovado”. "Demorei 15 anos para conseguir finalizá-lo", afirmou. "Da parceria internacional, nasceram os métodos e um roteiro que foi finalizado em colaboração com a empresa American Zoetrope, de Francis Ford Coppola."

Guilherme Fontes revela-se hoje mais prudente em se tratando da expectativa em relação ao filme, agora nos cinemas. "O risco nas salas é tão grande quanto o risco da bolsa de valores. Estou na chuva e, por isso, tenho que me molhar", brinca. "Não tem problema, já comprei meu guarda-chuva. Vou distribuir de uma maneira bem consciente para que possamos atingir nosso objetivo de bilheteria e de público. Poderíamos lançar agora em outras praças, além de Rio e São Paulo, mas, por prudência e por facilitação, escolhi essas duas cidades próximas a mim. Não quero dar um passo maior que as pernas."