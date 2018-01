Charlize Theron termina namoro de cinco anos A sul-africana Charlize Theron, que concorreu ao Oscar de melhor atriz por Terra Fria, está solteira novamente, segundo publicou o site Ananova.com. A atriz namorava o ator Stuart Townsend há cinco anos e segundo o site, eles se separaram porque tinham a agenda cheia de compromissos de trabalho. De acordo com o jornal The Sun, um amigo do casal disse: "Charlize está livre e solteira novamente. Seu relacionamento com Stuart chegou ao fim, e foi um consenso. Os filmes sempre os mantinham por muito tempo longes um do outro". O término do namoro foi uma surpresa, já que Charlize e Stuart já moravam juntos e no ano passado surgiram rumores de que estavam de casamento marcado. A revista In Touch Weekly publicou depoimentos de amigos do casal afirmando que a troca de alianças seria tão secreta que nem os convidados sabiam ao certo o local e a data do evento. A única coisa definida é que seria em uma praia de Malibu, em Los Angeles. Em 2004, ela ganhou o Oscar de melhor atriz pela atuação em Monster - Desejo Assassino, e tem no currículo filmes como O Advogado do Diabo (1997), Celebridades (1998) e Uma Saída de Mestre (2003) e o recente Aeon Flux, lançado no mês passado nos Estados Unidos. Charlize foi eleita a mulher do ano durante a entrega de prêmios Elle Style, em Londres. Notícia alterada às 14h44