Charlize Theron se junta à franquia 'Velozes e Furiosos' como piloto de avião

As perseguições de carro em alta velocidade, manobras ousadas e explosões estão de volta às telas dos cinemas no oitavo filme da franquia Velozes e Furiosos, e Charlize Theron se juntou ao elenco com seu próprio "avião arrasador".

Velozes e Furiosos 8 mostra o protagonista Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, se rebelando. Charlize, que ganhou um Oscar de melhor atriz por seu papel em Monster - Desejo Assassino, vive a vilã Cipher.

"Charlize ficou muito aborrecida quando descobriu que não ia dirigir nenhum carro, mas Cipher, acho, ficou muito empolgada de saber que ia pilotar seu próprio avião arrasador", disse a atriz durante uma coletiva de imprensa de divulgação do filme em Pequim.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ela estava acompanhada pelo diretor F. Gary Gray e pelo colega de elenco Jason Statham, que volta à série de aventuras de ação e disse que a parte mais difícil foi não se ferir durante as filmagens.

"É uma questão do que se espera que façamos e de tentar ficar em segurança, porque estamos tentando romper os limites de coisas que desafiam a morte", disse.

O filme, que será lançado mundialmente no mês que vem, ainda conta com Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson.