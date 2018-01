Charlize Theron, estrela do filme 'Atômica', não tem medo de nada

Cara Buckley, The New York Times

LOS ANGELES - Dias atrás, a caminho de um almoço com Charlize Theron, eu não sabia ao certo se devia sentir empolgação ou um pouco de medo. Claro, Theron é uma atriz poderosa, tem o glamour da antiga Hollywood e um alcance considerável. Ela também interpretou uma série de mulheres letais de um jeito tão convincente que é difícil não concluir que uma parte de seu sangue corre em uma veia cheia de ódio canalizado. Por ser vencedora do Oscar, ela é muito boa no que faz, o que pode ser confirmado por suas contundentes atuações como matadoras reais e fictícias – a assassina condenada Aileen Wuornos, de Monster – Desejo Assassino, a Imperatriz Furiosa, de Mad Max – Estrada da Fúria, Ravenna, de Branca de Neve e o Caçador, e agora a protagonista implacável e boa de briga do novo Atômica.

Enquanto serpenteava até a mesa de um restaurante dos estúdios da Universal para nosso almoço, percebi que ela é luminosa, esguia e sua voz ainda soava meio rouca, pois estava se recuperando de um resfriado. Como provam as longas sequências de luta de Atômica, a ética de trabalho de Charlize Theron é, em certo sentido, doentia.

“Fiz dois filmes como dublê de Jean-Claude Van Damme”, disse David Leitch, ex-coordenador de dublês, diretor do filme John Wick e também de Atômica. “Ela deu muito mais duro que ele. Não tinha treinamento em artes marciais e teve força de vontade para chegar ao extraordinário.”

Além de firmar Theron como uma heroína de filme de ação, Atômica parece ser o passo mais lógico para uma atriz que em 2015 deixou todo mundo atônito como a guerreira Furiosa, roubando a cena de Tom Hardy, a estrela de Mad Max – Estrada da Fúria. Depois de brilhar em uma carreira camaleônica, atuando como interesse romântico ou protagonista dramática, ou anti-heroína ou, é claro, como serial killer, Theron chega aos 41 anos impondo uma marca de ferocidade e empoderamento feminino que o público adora.

Como Furiosa, e também como Cipher, do mais recente Velozes e Furiosos, a personagem de Theron em Atômica é sagaz, não pede desculpas a ninguém e não está ali só para povoar e adornar um mundo definido pelos homens: ela toma o que lhe pertence. Em Atômica, Lorraine Broughton (Theron), agente de elite do MI6, chuta a porta de uma rede de espionagem na Berlim de 1989, enquanto tenta desvendar o assassinato de uma colega espiã. Não se trata de uma paródia dos coloridos anos 80. O filme é cool e delicioso. E Lorraine é uma assassina implacável, que acaba com homens de 100 quilos. Durante a produção, Theron machucou as costelas, torceu o joelho e cerrou o maxilar com tanta força que trincou dois dentes. “Eu estava uma pilha de nervos”, disse AJ Dix, sócio de Theron na Denver & Delilah, empresa que ajudou a produzir o filme. “Mas ela não se assusta com nada.”

Theron resiste à ideia de estabelecer ligações entre sua história e a de personagens, mas os transtornos por que essas personagens passaram, e a força com que elas ganharam a partir disso, são, para ela, pessoais.

Quando tinha 15 anos e vivia na sua terra natal, África do Sul, seu pai, alcoólatra e abusivo, ameaçou a esposa e filha com um revólver. A mãe da atriz pegou uma arma e revidou, matando o pai. “Minha vida doméstica sempre oscilou entre a turbulência e a calmaria. Sobrevivi. Trabalhei duro para conseguir. Não tenho medo da escuridão.” “Gosto de mulheres que lutam e saem dessas situações. Não são vítimas, mas também não são super-heroínas.”

Hoje, mãe de Jackson, de 5 anos, e August, 2, ambos adotados, Charlize Theron prepara com sua produtora duas séries na Netflix, e lida com o cancelamento de uma terceira, Girlboss. “É a vida”, acrescentou. “Fazer o quê?”

TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU